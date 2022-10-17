Раскрыты характеристики VR-шлема Apple

Гарнитура альтернативной реальности будет иметь функцию сканирования лица пользователя. Об этом сообщает издание The Information.

Два источника в компании рассказали журналистам медиа, что шлем альтернативной реальности Apple будет иметь систему сканирования лица. Согласно раскрытой информации, устройство получит обращенные к лицу пользователя камеры, собирающие определенную информацию. По словам инсайдеров, данная характеристика позволит отличить гарнитуру с функциями AR и VR от подобных устройств конкурентов.

Система сканирования лица, похожая на Face ID в iPhone, позволит разблокировать носимый девайс. Кроме того, пользователи смогут подтверждать различные операции без рук — например, оплату продуктов. В отчете говорится, что подобная система упростила бы использование одного продукта несколькими людьми.

При этом продвинутый девайс окажется заметно дороже шлемов альтернативной реальности от конкурентов — примерно в два раза. Источники оценивают будущий аппарат примерно в 3 тысячи долларов, или около 180 тысяч рублей.

Также инсайдеры уточнили основные характеристики девайса. По их словам, шлем альтернативной реальности будет иметь систему обращенных наружу камер — это необходимо для работы функции дополненной реальности.