Обнаружены «ломающие» Google поисковые запросы

Отмечается, что неполадки возникали при попытке осуществить в Google.com поиск фраз «how many emojis on iOS» («Сколько эмодзи в iOS») и «How many emojis on Apple» («Сколько эмодзи в Apple»). В этих случаях появлялось уведомление о внутренней ошибке сервера, пользователей просили повторить попытку позднее. Также было обнаружено, что проблема возникает и при других похожих запросах о количестве эмодзи — в частности, «how many emojis on windows» («Сколько эмодзи в Windows»).