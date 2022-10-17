В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
29 минут назад

Обнаружены «ломающие» Google поисковые запросы

Lenta.ruиещё 2

Ряд запросов на английском языке выводил из строя поисковую систему Google, в результате чего она выдавала ошибку. О «ломающих» поисковик сочетаниях слов сообщило издание BleepingComputer.

Обнаружены «ломающие» Google поисковые запросы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что неполадки возникали при попытке осуществить в Google.com поиск фраз «how many emojis on iOS» («Сколько эмодзи в iOS») и «How many emojis on Apple» («Сколько эмодзи в Apple»). В этих случаях появлялось уведомление о внутренней ошибке сервера, пользователей просили повторить попытку позднее. Также было обнаружено, что проблема возникает и при других похожих запросах о количестве эмодзи — в частности, «how many emojis on windows» («Сколько эмодзи в Windows»).

Ошибка появлялась как в мобильном приложении Google, так и на сайтах поисковика, указали в издании. Однако позднее проблема перестала возникать и система стала работать как обычно. На момент выхода материала Google не прокомментировала неполадки.

Ранее стало известно, что Google прекратила работу переводчика Google Translate для пользователей из Китая. В компании заявили, что решение было принято из-за низких показателей использования сервиса.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители