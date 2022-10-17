iPhone первого поколения продали почти за $40 тысяч

Аукционный дом LCG Auctions продал на торгах нераспечатанный iPhone, выпущенный в 2007 году, за $39 340. Об этом сообщает ТАСС.
«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <...> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии», - говорится на сайте LCG Auctions.
В описании лота также говорится, что iPhone впервые представленный Стивом Джобсом 9 января 2007 года стал «одним из самых важных и широко распространенных изобретений нашего времени», навсегда изменившим индустрию смартфонов.
В 2007 году эта модель стоила $599. С учетом инфляции проданный смартфон подорожал за эти годы почти в 45 раз.
Ранее сеть Tele2 сообщала, что продажи iPhone 14 в России снизились в 3,5 раза по отношению к предыдущему поколению устройств за месяц с начала продаж. В МТС отметили, что количество проданных iPhone последнего поколения уменьшилось в 2,5 раза.