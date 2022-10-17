В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
43 минуты назад

iPhone первого поколения продали почти за $40 тысяч

Ирина Лебедева

Аукционный дом LCG Auctions продал на торгах нераспечатанный iPhone, выпущенный в 2007 году, за $39 340. Об этом сообщает ТАСС.

iPhone первого поколения продали почти за $40 тысяч
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Запечатанный экземпляр первого поколения в отличном состоянии. Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <...> Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии», - говорится на сайте LCG Auctions.

В описании лота также говорится, что iPhone впервые представленный Стивом Джобсом 9 января 2007 года стал «одним из самых важных и широко распространенных изобретений нашего времени», навсегда изменившим индустрию смартфонов.

В 2007 году эта модель стоила $599. С учетом инфляции проданный смартфон подорожал за эти годы почти в 45 раз.

Ранее сеть Tele2 сообщала, что продажи iPhone 14 в России снизились в 3,5 раза по отношению к предыдущему поколению устройств за месяц с начала продаж. В МТС отметили, что количество проданных iPhone последнего поколения уменьшилось в 2,5 раза.

Наука и техника,Стив Джобс,Tele2,МТС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители