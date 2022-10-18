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5 минут назад

Новости автомира: Создатель "Волги" и "Чайки" нарисовал ГАЗ "всех времен"

Газета.Ruиещё 1

Художник Горьковского автомобильного завода, один из авторов облика «Волги» ГАЗ-24 и «Чайки» ГАЗ-14 и бывший заместитель главного конструктора ОАО «ГАЗ» Владимир Носаков придумал макет легковушки, в которой объединены черты всех легковых автомобилей марки ГАЗ, сообщает Quto.ru

Создатель "Волги" и "Чайки" нарисовал ГАЗ "всех времен"
Фото: Газета.руГазета.ру

У автомобиля ГАЗ «всех времен» решетка радиатора, передняя часть крыльев и фары «взяты» от фаэтона ГАЗ-А, капот – от ГАЗ-М1, а передняя стойка кузова и водительская дверь – от ГАЗ М20 «Победа», задней дверью поделилась «Волга» ГАЗ-21. Корма представляет собой компиляцию из двух последних «Волг» – «двадцать четвертой» и «одиннадцатой».

В июле этого года стало известно, что Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21».

Сообщалось, что речь идет о регистрации по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди прочего под этими брендами предприятие сможет выпускать вилки и ножи, мачете и гаечные ключи, грелки и зажигалки, амулеты и монеты, часы и зажимы для галстуков, календари и школьные принадлежности, банданы и нижнее белье, сапоги, трусы и шубы, игрушки и пиво.

Наука и техника,Группа ГАЗ,
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