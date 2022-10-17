Китайские ученые обнаружили в космосе небывалую вспышку

Китайские астрономы зафиксировали в дальнем космосе небывалую вспышку гамма-излучения. Её энергия, по данным Большой высотной обсерватории воздушных ливней (LHAASO) составила 18 тераэлектронвольт.
Как пишет китайское издание Global Times со ссылкой на мнение астрономов, выброс гамма-излучения в 10 раз превышает по мощности все явления, зафиксированные учеными Земли до настоящего времени.
Выброс зафиксирован на расстоянии в 2 тысячи триллионов световых лет от Земли. Астрономы предполагают, что такое может происходить раз в столетие.
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