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1 час назад

Китайские ученые обнаружили в космосе небывалую вспышку

Свободная прессаиещё 1

Китайские астрономы зафиксировали в дальнем космосе небывалую вспышку гамма-излучения. Её энергия, по данным Большой высотной обсерватории воздушных ливней (LHAASO) составила 18 тераэлектронвольт.

Китайские ученые обнаружили в космосе небывалую вспышку
Фото: ESA/NASAESA/NASA

Как пишет китайское издание Global Times со ссылкой на мнение астрономов, выброс гамма-излучения в 10 раз превышает по мощности все явления, зафиксированные учеными Земли до настоящего времени.

Выброс зафиксирован на расстоянии в 2 тысячи триллионов световых лет от Земли. Астрономы предполагают, что такое может происходить раз в столетие.

Ранее «СП» писала о том, что в Японии сразу после старта ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками решили ее уничтожить.

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