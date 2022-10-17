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1 час назад

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp

Lenta.ru

Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. В ведомстве порекомендовали перейти на использование «VK Мессенджера». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Части россиян запретили использовать WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, в минпросвещения Хабаровского края и в администрации Курской рассказали, что ведомство потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах. В минобразования Нижегородской области заявили, что помимо WhatsApp, Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive.

В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

В конце августа Минпросвещения объявило о введении в российских школах уроков под общим названием «Разговоры о важном», где ученикам будут рассказывать о целях России на Украине и в Донбассе. Например, в сценарии занятия «Наша страна — Россия» указано, что при проведении спецоперации можно наблюдать проявление подлинного патриотизма.

12 сентября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что «Разговоры о важном» продлятся в течение всего учебного года.

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