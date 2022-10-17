Что произойдёт с Землёй за 60 минут до столкновения с астероидом

Давайте представим, что это всё-таки случилось в наше время и огромный астероид вот-вот упадёт на поверхность Земли. Что случится за час до этого с нами?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Итак, учёные точно подтвердили, что астероид приближается к Земле. За 10 минут до столкновения с ним мир уже будет изменён навсегда, считает ведущий YouTube-канала The Infographics Show. Всё дойдёт до того, что люди вынуждены будут прятаться в подвальных помещениях и станут убивать друг друга, чтобы спасти и защитить именно свою семью.

Чтобы узнать о новостях из внешнего мира, люди будут пользоваться радио. По ТВ эксперты к тому же отметили, что оно скоро станет единственным способом узнать, что происходит снаружи.

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В это же время тысячи людей просто толпами стоят на улицах разных городов мира и ждут конца.

Ещё многое зависит от того, куда конкретно всё-таки упадёт астероид. С момента обнаружения этого космического объекта прогнозы учёных менялись. Кто-то считал, что астероид упадёт на побережье Испании, кто-то - что в океан. Однако в любом случае всё человечество погибнет.

Скорость астероида, как предполагается, будет составлять более 20 тысяч миль в час (то есть более 32 тысяч километров в час). Ударная волна при столкновении с Землёй окажется такой сильной, что те, кто не сможет найти себе убежище, будут сбиты с ног, когда астероид будет пролетать мимо. При этом любые растения и животные, которые окажутся во время полёта космического объекта в радиусе примерно 10 км, будут сожжены.