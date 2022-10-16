Ученые: Земля может показаться необитаемой для инопланетян

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что обнаружение свидетельств жизни на Земле может зависеть от сезона и угла обзора, которые инопланетные астрономы выбрали бы для наблюдения. Работа опубликована в электронном каталоге препринтов Arxiv.

Для определения условий на планетах вне Солнечной системы астрономы используют ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Использующие их аппараты позволяют определить свойства поверхности и атмосферы планеты и оценить возможность существования жизни. Используя спектры, полученные с помощью инфракрасного зонда на борту спутника NASA Aqua, астрономы из Швейцарии показали, что на результаты наблюдений сильно влияет сезон.

Тепловое излучение Земли может соответствовать как оптимальным для жизни условиям, так и неблагоприятным. Кроме того, тепловое излучение сильно различается в зависимости от региона. В частности, вид с полюса в северном полушарии и вид с экватора с центром в Африке показали годовую изменчивость в 33% и 22%.