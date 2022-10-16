Apple разрабатывает необычный аксессуар для iPad

По данным журналиста, Apple рассматривает несколько возможностей для того, чтобы превратить iPad в хаб для «умного» дома. Одним из вариантов может стать колонка с экраном вроде Amazon Echo Show, о которой в сети уже появлялись слухи. Однако, по словам Гурмана, вероятнее всего, Apple выпустит еще одно устройство для решение этой задачи. Инсайдер утверждает, что Apple разрабатывает для iPad док-станцию с динамиком. Такой аксессуар позволит использовать планшет как Amazon Echo Show, но при этом не лишит его изначального функционала.