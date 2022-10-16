В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
21 минуту назад

Россиянам рассказали, как защитить переписки в мессенджерах

Майк Габриелян

Защищать переписки в мессенджерах от посторонних необходимо, соблюдая специальные правила. Об этом рассказал кибераналитик Группы Т1 Александр Новиков, передает «Прайм».

Россиянам рассказали, как защитить переписки в мессенджерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт предложил установить двухфакторную аутентификацию. При попытке войти в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль.

Еще одним способом обезопасить данные является секретный чат. В Telegram, например, он доступен только на том устройстве, на котором был создан. В секретном чате можно установить время, в которое доступно сообщение, там нельзя делать скриншоты и пересылать сообщения.

Россиянам рассказали о наиболее коварных уловках кибермошенников

Дополнительно можно установить пароль на вход в приложение. Тогда доступ к устройству не будет подразумевать прямой доступ к аккаунту.

Кроме того, безопасность обеспечивается и операторами связи. Если мошенники завладеют вашей симкой или оформят ее клон по фальшивой доверенности, СМС не будут приходить на их устройство в течение суток.

Ранее стало известно о новом виде мошенничества – преступники представляются сотрудниками Центробанка.

Наука и техника,Александр Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители