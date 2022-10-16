Россиянам рассказали, как защитить переписки в мессенджерах

Защищать переписки в мессенджерах от посторонних необходимо, соблюдая специальные правила. Об этом рассказал кибераналитик Группы Т1 Александр Новиков, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт предложил установить двухфакторную аутентификацию. При попытке войти в аккаунт на новом устройстве дополнительно потребуется ввести пароль.

Еще одним способом обезопасить данные является секретный чат. В Telegram, например, он доступен только на том устройстве, на котором был создан. В секретном чате можно установить время, в которое доступно сообщение, там нельзя делать скриншоты и пересылать сообщения.

Дополнительно можно установить пароль на вход в приложение. Тогда доступ к устройству не будет подразумевать прямой доступ к аккаунту.

Кроме того, безопасность обеспечивается и операторами связи. Если мошенники завладеют вашей симкой или оформят ее клон по фальшивой доверенности, СМС не будут приходить на их устройство в течение суток.