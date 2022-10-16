Россиянам рассказали о наиболее коварных уловках кибермошенников

Россиянам раскрыли наиболее коварные уловки кибермошенников. Об угрозах рассказал генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов, пишет «Лента.ру».
По его словам, преступники все чаще используют большие массивы информации и псевдоаналитические материалы.
«Излюбленный преступниками способ вызвать интерес у жертвы — заманить ее большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например, с помощью инсайдера или в результате взлома», - заявил Харитонов.
Подобным образом криминальные «социальные инженеры» используют психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности».
По словам эксперта, обостренная геополитическая ситуация создает «благоприятные условия для воздействия на людей». Поэтому растет популярность рассылок по электронной почте и в мессенджерах. Используются кричащие заголовки, содержащие, например, оценку геополитической или экономической ситуации. К подобным сообщениям часто прикреплены ссылки на страницы мошенников. Переход грозит потерей личных данных и финансов.
Кроме того, серьезной угрозой стали вредоносные приложения для смартфонов, маскирующиеся под банковское ПО. Это произошло после удаления приложений российских банков из GooglePlay и AppStore.
Ранее борцы с киберугрозами перечислили способы защитить ребенка от мошенников.