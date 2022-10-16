Россиянам рассказали о наиболее коварных уловках кибермошенников

Россиянам раскрыли наиболее коварные уловки кибермошенников. Об угрозах рассказал генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов, пишет «Лента.ру».

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По его словам, преступники все чаще используют большие массивы информации и псевдоаналитические материалы.

«Излюбленный преступниками способ вызвать интерес у жертвы — заманить ее большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например, с помощью инсайдера или в результате взлома», - заявил Харитонов.

Подобным образом криминальные «социальные инженеры» используют психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности».

По словам эксперта, обостренная геополитическая ситуация создает «благоприятные условия для воздействия на людей». Поэтому растет популярность рассылок по электронной почте и в мессенджерах. Используются кричащие заголовки, содержащие, например, оценку геополитической или экономической ситуации. К подобным сообщениям часто прикреплены ссылки на страницы мошенников. Переход грозит потерей личных данных и финансов.

Кроме того, серьезной угрозой стали вредоносные приложения для смартфонов, маскирующиеся под банковское ПО. Это произошло после удаления приложений российских банков из GooglePlay и AppStore.