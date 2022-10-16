Эксперт: применяйте двухфакторную аутентификацию при использовании мессенджера

Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков отметил в разговоре с агентством "Прайм", что для безопасной переписки в мессенджерах нужно соблюдать несколько правил. Эксперт рассказал, что, например, в Telegram есть функция двухфакторной аутентификации, предполагающая необходимость ввода пароля для входа на другом устройстве. Он уточнил, что проверить, на каких гаджетах есть доступ к аккаунту, можно в "Настройках" приложения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кроме того, обезопасить переписку в Telegram можно создав секретный чат — он доступен только на том устройстве, на котором был создан. 13 октября заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил об опасности сообщений от незнакомых номеров с ссылками.