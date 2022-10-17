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26 минут назад

Маск пообещал добавить к Starlink опцию пожертвования

Газета.Ruиещё 3

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил в своем Twitter, что к системе спутниковой связи Starlink будет добавлена опция пожертвования.

Маск пообещал добавить к Starlink новую опцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Один из пользователей сети написал Маску в соцсети, что хотел бы выделить средства, чтобы пожертвовать Starlink школам и больницам Уганды.

«Ок, мы добавим опцию пожертвования к Starlink», — написал Маск в ответ на это сообщение.

Ранее телеканал CNN писал о том, что Илон Маск попросил Минобороны США финансировать сеть Starlink на Украине. Пентагон попросили потратить до $120 млн на поддержание сети на Украине только до конца года, а в 2023 году — около $400 млн.

Спустя сутки после своего заявления о прекращении финансирования работы системы спутниковой связи Маск сообщил, что продолжит бесплатно финансировать правительство Украины. По его оценкам, расходы на это до конца года составят более $100 млн.

Наука и техника,Илон Маск,Правительство Украины,Пентагон,
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