В МАИ разработают плазменный двигатель для космических аппаратов

«Например, за счёт компенсации аэродинамического сопротивления можно повысить срок активного существования малых космических аппаратов от нескольких месяцев до года и более. Также двигатель даст возможность изменять высоту орбиты в небольших пределах и управлять положением аппарата в группировке, что актуально для космической рекламы и других схожих задач», — уточнили в пресс-службе.