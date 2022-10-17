В МАИ разработают плазменный двигатель для космических аппаратов

В МАИ начаты работы над созданием импульсного плазменного двигателя для космических аппаратов формата CubeSat. По своим характеристикам двигатель, создаваемый специалистами НИИ ПМЭ, не имеет аналогов среди отечественных и иностранных разработок. Об этом сообщила пресс-служба МАИ.
«Например, за счёт компенсации аэродинамического сопротивления можно повысить срок активного существования малых космических аппаратов от нескольких месяцев до года и более. Также двигатель даст возможность изменять высоту орбиты в небольших пределах и управлять положением аппарата в группировке, что актуально для космической рекламы и других схожих задач», — уточнили в пресс-службе.
Специалистами МАИ уже изготовлены и испытаны лабораторные модели узлов двигателя. Ведётся проработка конструкции всей двигательной установки. Испытания образца планируется завершить в 2023 году.