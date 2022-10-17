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7 минут назад

Инженеры МАИ разработают плазменный двигатель для космических аппаратов

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В МАИ начаты работы над созданием импульсного плазменного двигателя для космических аппаратов формата CubeSat. По своим характеристикам двигатель, создаваемый специалистами НИИ ПМЭ, не имеет аналогов среди отечественных и иностранных разработок. Об этом сообщила пресс-служба МАИ.

В МАИ разработают плазменный двигатель для космических аппаратов
Фото: ТАССТАСС

«Например, за счёт компенсации аэродинамического сопротивления можно повысить срок активного существования малых космических аппаратов от нескольких месяцев до года и более. Также двигатель даст возможность изменять высоту орбиты в небольших пределах и управлять положением аппарата в группировке, что актуально для космической рекламы и других схожих задач», — уточнили в пресс-службе.

Специалистами МАИ уже изготовлены и испытаны лабораторные модели узлов двигателя. Ведётся проработка конструкции всей двигательной установки. Испытания образца планируется завершить в 2023 году.

Наука и техника,МАИ,
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