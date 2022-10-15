Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что Россия стремится уничтожить систему спутникового интернета Starlink. Она может перестать действовать, при том, что в ее защиту были вложены значительные ресурсы.

Маск подчеркнул, что на передовой работает единственная система связи, это Starlink. Все остальные не действуют, либо были выведены из строя.

«Россия активно пытается убить Starlink», - полагает предприниматель.

По его словам, компания SpaceX направила огромные ресурсы для того, чтобы защитить спутниковую сеть. Но даже их может оказаться недостаточно, Starlink может прекратить работу.