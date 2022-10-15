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51 минуту назад

Маск заявил о попытках России «убить» Starlink на Украине

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск заявил в Twitter, что Россия стремится уничтожить систему спутникового интернета Starlink. Она может перестать действовать, при том, что в ее защиту были вложены значительные ресурсы.

Маск подчеркнул, что на передовой работает единственная система связи, это Starlink. Все остальные не действуют, либо были выведены из строя.

«Россия активно пытается убить Starlink», - полагает предприниматель.

По его словам, компания SpaceX направила огромные ресурсы для того, чтобы защитить спутниковую сеть. Но даже их может оказаться недостаточно, Starlink может прекратить работу.

Илон Маск ответил на вопрос о беседе с Путиным

Ранее в США сообщили, что Пентагон ищет замену системе Starlink. Ведутся переговоры с компаниями, предоставляющими услуги спутниковой связи.

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