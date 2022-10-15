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1 час назад

Россиян предупредили о прослушке смартфонов

Lenta.ru

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что почти каждый владелец смартфона рискует оказаться под слежкой. Его слова приводит агентство «Прайм».

Россиян предупредили о прослушке смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Магомедов предупредил россиян об опасности прослушки смартфонов и подчеркнул, что этим занимаются мошенниками. Для этого злоумышленники незаконно используют СОРМ-систему, которую обычно применяют правоохранительные органы.

«К сожалению, нередко о таких фактах не узнает ни сам оператор связи, ни тем более объект внимания преступников», — подчеркнул доцент РТУ.

Кроме того, мошенники подключаются к сети оператора сотовой связи через слабые места в протоколе сигнализации. Это возможно осуществить только с помощью телефона россиянина. Чтобы этого избежать, гражданам следует установить на гаджет антивирус, наблюдать за программами и удалять подозрительные из них.

Ранее россиян предупредили об опасности слежки по номеру телефона. С таким заявлением выступил кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.

Наука и техника,Александр Новиков,
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