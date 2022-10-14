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2 часа назад

Nokia обвинила Oppo в краже технологий. Вот что ответила китайская компания

Ferra.ru

Недавно Nokia подала в суд на Oppo за то, что китайская компания использовала её технологии 4G и 5G. Обвиняемая сторона наконец дала комментарии.

Nokia обвинила Oppo в краже технологий
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Комментарий Oppo приводит издание GSMArena:

Пока что мы не были уведомлены о каких-либо судебных исках против Oppo в Австралии. Мы продолжаем работать в обычном режиме на всех рынках, кроме Германии, где продажи и маркетинг продуктов, затронутых этим судебным разбирательством, временно приостановлены. Мы активно вели переговоры с Nokia и будем продолжать усердно работать над справедливым решением этого вопроса - Oppo.

Напомним, Oppo и OnePlus прекратили продажу смартфонов и умных часов в Германии после решения суда в пользу Nokia, которая обвинила компании в использовании своих патентов.

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