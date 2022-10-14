Nokia обвинила Oppo в краже технологий

Недавно Nokia подала в суд на Oppo за то, что китайская компания использовала её технологии 4G и 5G. Обвиняемая сторона наконец дала комментарии.
Комментарий Oppo приводит издание GSMArena:
Пока что мы не были уведомлены о каких-либо судебных исках против Oppo в Австралии. Мы продолжаем работать в обычном режиме на всех рынках, кроме Германии, где продажи и маркетинг продуктов, затронутых этим судебным разбирательством, временно приостановлены. Мы активно вели переговоры с Nokia и будем продолжать усердно работать над справедливым решением этого вопроса - Oppo.
Напомним, Oppo и OnePlus прекратили продажу смартфонов и умных часов в Германии после решения суда в пользу Nokia, которая обвинила компании в использовании своих патентов.