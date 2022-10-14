Пентагон начал искать замену Starlink для Украины

Официальный представитель Минобороны США заявила, что Пентагон сможет найти замену системы Starlink, которая обеспечит Украину спутниковой связью, и уже начал это делать. Ее слова приводит «РИА Новости».
«Есть другие, не только SpaceX, другие структуры, с которыми мы можем партнерствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чем она нуждается», — сказала официальный представитель Пентагона.
Она отметила, что ведомство уже начало переговоры с SpaceX и «другими компаниями» по поводу предоставления услуг спутниковой связи Украине. Другие подробности официальный представитель Пентагона отказалась сообщать.
Ранее принадлежащая Илону Маску компания SpaceX объявила, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и попросила Минобороны США взять на себя покрытие этих расходов. Позже миллиардер пояснил, что данным решением лишь решил последовать совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.