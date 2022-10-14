В 2022 году 5,3 млрд сотовых телефонов превратятся в отходы

Эксперты заявили, что более пяти миллиардов из примерно 16 млрд мобильных телефонов, насчитывающихся по всему миру, скорее всего, будут выброшены в 2022 году. При этом аппараты содержат опасные для природы материалы.

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Исследовательский консорциум WEEE сообщил, что вышедшие из употребления телефоны, лежащие друг на друге, могли бы образовать гору высотой в 50 тысяч километров. Это выше, чем точка, где находится Международная космическая станция (МКС).