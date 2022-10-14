Раскрыты новые подробности о новом устройстве Apple

Гарнитура смешанной реальности Apple получит сканер радужной оболочки глаза для аутентификации пользователей и подтверждения платежей. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на The Information.

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Отмечается, что гарнитура смешанной реальности будет оснащена сканером радужной оболочки глаза, которая заменит Face ID и Touch ID. Новый датчик будет использоваться для быстрого входа в учетные записи и совершения платежей. Это также упростит использование одной гарнитуры несколькими людьми.

Источники подтвердили ранние слухи о том, что в гарнитуре Apple будет встроено 14 камер для отслеживания окружающей обстановки и захвата движений. Устройство также получит две направленные вниз камеры, которые будут отслеживать ноги пользователя.

Внешняя часть гарнитуры получит дисплей, который позволит другим людям наблюдать за выражением лица пользователя. Дополнительный экран в целях экономии энергии сможет работать с низкой частотой обновления, также как это реализовано в Always-On Display на iPhone и Apple Watch.

Пользователи, которые носят очки, смогут закрепить внутри гарнитуры нужные линзы на магниты. При этом инсайдеры отмечают, что некоторые функции могут не попасть в финальную версию гарнитуры.