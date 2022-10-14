Врач предупредил об опасности интенсивного бега для жизни

Терновой рассказал, что бег негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого может внезапно наступить смерть.

Кроме того, бег вреден для лодыжек и коленного сустава. Вместо него врач порекомендовал выбрать ходьбу в качестве ежедневных нагрузок. К тому же, чтобы избежать гиподинамии и ослабленности, нужно регулярно выполнять физические упражнения.