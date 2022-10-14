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1 час назад

Врач предупредил об опасности интенсивного бега для жизни

Ferra.ru

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой предупредил об опасности для жизни интенсивного бега.

Врач предупредил об опасности интенсивного бега для жизни
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Терновой рассказал, что бег негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого может внезапно наступить смерть.

Кроме того, бег вреден для лодыжек и коленного сустава. Вместо него врач порекомендовал выбрать ходьбу в качестве ежедневных нагрузок. К тому же, чтобы избежать гиподинамии и ослабленности, нужно регулярно выполнять физические упражнения.

«Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нём я не вижу. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — отметил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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