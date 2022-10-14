Врач предупредил об опасности интенсивного бега для жизни

Директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой предупредил об опасности для жизни интенсивного бега.
Терновой рассказал, что бег негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Из-за этого может внезапно наступить смерть.
Кроме того, бег вреден для лодыжек и коленного сустава. Вместо него врач порекомендовал выбрать ходьбу в качестве ежедневных нагрузок. К тому же, чтобы избежать гиподинамии и ослабленности, нужно регулярно выполнять физические упражнения.
«Бег чреват повреждением лодыжек и коленного сустава. Поэтому ничего хорошего в нём я не вижу. Интенсивный бег хорошо, когда за тобой волк бежит. В других случаях он вреден», — отметил врач.
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