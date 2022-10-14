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21 минуту назад

Gizchina назвала лучшие смартфоны октября стоимостью до $150

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina составила топ из пяти лучших смартфонов октября стоимостью менее $150 (около 9,5 тыс. руб.).

Названы лучшие телефоны до 10 000 рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На первом месте оказался Redmi 10 2022 NFC. Смартфон получил 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. На задней панели Redmi 10 установлены 4 камеры на 50, 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. За производительность в устройстве отвечает чип MediaTek Helio G88.

Второе место занял Redmi A1, получивший Android 12 Go Edition, 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+ и бюджетный чип Helio A22. Redmi A1 получил две камеры на 8 и 0,3 Мп, а также фронтальный датчик на 5 Мп.

Затем следует Moto G31, оснащенный чипом Helio G85, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и тройной камерой на 50, 8 и 2 Мп. Селфи-камера получила представлена сенсором с разрешением 13 Мп.

На четвертое место в топ Gizchina попал Realme C30, получивший одну основную камеру на 8 Мп, фронтальный датчик на 5 Мп и 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+. За производительность в бюджетном смартфоне отвечает чип Unisoc Tiger T612.

Список закрывает Nokia C31, оснащенный чипсетом Unisoc SC9863A и 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+. На задней панели Nokia C31 установлены три камеры с разрешением 13, 2 и 2 Мп. Фронтальный сенсор получил разрешение 5 Мп.

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