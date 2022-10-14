Эксперт назвал причину возвращение VK в App Store

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков предположил, почему приложения компании VK вернулись в официальный магазин приложений Apple после удаления из-за санкций.
По словам Зыкова, скорее всего, приложения «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Клипы», «Почта Mail․ru» и другие вернулись в App Store благодаря тому, что в VK разобрались в тонкостях санкций. Поскольку санкции персональны и относятся к главам компаний, а не к сами компаниям, то представители VK донесли некую информацию до Apple и ситуация разрешилась.
VK возглавляет сын первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир. Именно по этой причине в первую очередь и были введены санкции против компании.
«Там санкции были введены против "ВКонтакте" из-за того, что Кириенко возглавляет корпорацию VK. В санкциях чётко написано, что ограничения могут быть введены только против активов людей из санкционного списка. Это не касается компаний, которые они возглавляют. Я думаю, что VK разобрались в этой тонкости, поговорили с Apple, и вопрос был решён», — предположил Зыков.