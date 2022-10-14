Эксперт назвал причину возвращение VK в App Store

«Там санкции были введены против "ВКонтакте" из-за того, что Кириенко возглавляет корпорацию VK. В санкциях чётко написано, что ограничения могут быть введены только против активов людей из санкционного списка. Это не касается компаний, которые они возглавляют. Я думаю, что VK разобрались в этой тонкости, поговорили с Apple, и вопрос был решён», — предположил Зыков.