Мозг из пробирки научился играть в видеоигру

Группа австралийских учёных создала искусственный мозг из сотен тысяч стволовых клеток и эмбрионов мышей, который в результате исследования продемонстрировал явные признаки интеллекта. Учёные назвали своё творение DishBrain.
DishBrain очень быстро обучается. Учёные отметили, что нейроны их творения способны взаимодействовать и кооперироваться для обучения и выполнения той или иной общей задачи.
Учёные с помощью этого исследования и других подобных экспериментов хотят научиться эффективно лечить нейродегенеративные заболевания. Например, деменцию и болезнь Альцгеймера. Исследователи планируют и дальше работать в заданном направлении.