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46 минут назад

Мозг из пробирки научился играть в видеоигру

Чемпионат.com

Группа австралийских учёных создала искусственный мозг из сотен тысяч стволовых клеток и эмбрионов мышей, который в результате исследования продемонстрировал явные признаки интеллекта. Учёные назвали своё творение DishBrain.

Мозг из пробирки научился играть в видеоигру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
«Мозг» научился играть в классическую аркаду Pong, которая вдохновлена пинг-понгом. Искусственные нейроны воспринимали сигналы, которые имитировали игру, при этом они реагировали на успешные или неудачные отбивания виртуального мячика ракеткой.

DishBrain очень быстро обучается. Учёные отметили, что нейроны их творения способны взаимодействовать и кооперироваться для обучения и выполнения той или иной общей задачи.

Учёные с помощью этого исследования и других подобных экспериментов хотят научиться эффективно лечить нейродегенеративные заболевания. Например, деменцию и болезнь Альцгеймера. Исследователи планируют и дальше работать в заданном направлении.

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