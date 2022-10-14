Ученые доказали, что сахар действительно притупляет ваш вкус

По словам исследователя из Мичиганского университета, три четверти продуктов в супермаркетах содержат сахар. И, кажется, это плохо. Новое исследование на крысах показало, что диета с высоким содержанием сахара снижает способность вкусовой системы ощущать сладость.
Одной группе крыс исследователи позволили постоянно пить сладкую воду. Контрольная же группа животных получала простую воду. Через четыре недели учёные использовали электроды для записи реакции нерва в языке крыс. Этот нерв передаёт информацию о вкусе в мозг.
Исследователи увидели 50-процентное снижение чувствительности нерва к раствору сахара. К счастью, оказалось, что чувствительность восстанавливается. Через четыре недели на обычной диете у крыс уже всё было в порядке.
«Это потенциально хорошая новость для нас. Если вы едите много сахара, но решили отказаться от него, вы можете восстановить свой вкус (при условии, что система работает так же)», — отметили исследователи.