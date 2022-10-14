Ученые доказали, что сахар действительно притупляет ваш вкус

По словам исследователя из Мичиганского университета, три четверти продуктов в супермаркетах содержат сахар. И, кажется, это плохо. Новое исследование на крысах показало, что диета с высоким содержанием сахара снижает способность вкусовой системы ощущать сладость.

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Одной группе крыс исследователи позволили постоянно пить сладкую воду. Контрольная же группа животных получала простую воду. Через четыре недели учёные использовали электроды для записи реакции нерва в языке крыс. Этот нерв передаёт информацию о вкусе в мозг.

Исследователи увидели 50-процентное снижение чувствительности нерва к раствору сахара. К счастью, оказалось, что чувствительность восстанавливается. Через четыре недели на обычной диете у крыс уже всё было в порядке.