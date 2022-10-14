В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера

Блогерам хотят выдать удостоверения. С такой инициативой выступает Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. С удостоверением информация станет более проверенной, уверяет депутат Госдумы. По ее словам, необходимо подумать о разработке этического кодекса блогера и юридическом оформлении блогерского сообщества с регистрацией в Минюсте и выдачей удостоверений. Граждане должны получать от блогеров достоверную и проверенную информацию. Насколько необходима такая мера, и станет ли информация от блогеров более достоверной, рассуждает Руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский:
«Действующего законодательства на сегодняшний момент вполне достаточно. Если информационный ресурс посещает более тысячи человек в день, то вы и так по действующему российскому законодательству обязаны получат лицензию СМИ. И фактически вы являетесь лицензированным блогом, который подпадает под все цензурные правила, ограничения и законы, которые распространяются на СМИ. И вас также привлекут и к уголовной ответственности, и к любой другой. От того, что мы придумаем новый закон и назовем его по-другому, мало что изменится. Молодые люди, которые занимаются тем, что ловят хайп, не будут регистрироваться ни в каких государственных органах в виду боязни ответственности».
В Госдуме отмечают, что депутаты готовы к сотрудничеству с блогерами и предоставлению им необходимой информации, которую они, в свою очередь, будут адаптировать для аудитории.