В Госдуме призвали создать этический кодекс блогера

«Действующего законодательства на сегодняшний момент вполне достаточно. Если информационный ресурс посещает более тысячи человек в день, то вы и так по действующему российскому законодательству обязаны получат лицензию СМИ. И фактически вы являетесь лицензированным блогом, который подпадает под все цензурные правила, ограничения и законы, которые распространяются на СМИ. И вас также привлекут и к уголовной ответственности, и к любой другой. От того, что мы придумаем новый закон и назовем его по-другому, мало что изменится. Молодые люди, которые занимаются тем, что ловят хайп, не будут регистрироваться ни в каких государственных органах в виду боязни ответственности».