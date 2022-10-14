Россияне могут остаться без популярных браузеров

Популярные иностранные браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать российские сайты из-за проблем с выдачей сертификатов безопасности. Об этом со ссылкой на источники в IT-компаниях пишут «Известия».

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Источники издания отметили, что проблемы с сертификатами начались на фоне введения санкций против России. У иностранных компаний есть возможность отозвать цифровую подпись сайта, которой и является сертификат.

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Так, выданные иностранными удостоверяющими центрами сертификаты были отозваны у ряда российских банков, попавших под санкции Запада, что привело к проблемам с доступом пользователей на их сайты.

Ответом России стала выдача собственных сертификатов — с марта этим занимается Национальный удостоверяющий центр. Однако есть опасения, что западные браузеры могут перестать «доверять» таким сертификатам.

Такая же ситуация произошла в 2019 году в Казахстане после того, как там стала обязательной установка национальных сертификатов безопасности на устройства. Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных, и через два месяца их внедрение в Казахстане прекратилось.

Чтобы избежать проблем с открытием сайтов в Минцифры рекомендовали россиянам использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, в частности, «Яндекс.Браузер» или «Атом».

При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что для зарубежных разработчиков браузеров отказ открывать российские сайты станет «выстрелом в ногу», так как они рискуют потерять 150 млн пользователей.