Россияне могут остаться без популярных браузеров

Популярные иностранные браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать российские сайты из-за проблем с выдачей сертификатов безопасности. Об этом со ссылкой на источники в IT-компаниях пишут «Известия».
Источники издания отметили, что проблемы с сертификатами начались на фоне введения санкций против России. У иностранных компаний есть возможность отозвать цифровую подпись сайта, которой и является сертификат.
Так, выданные иностранными удостоверяющими центрами сертификаты были отозваны у ряда российских банков, попавших под санкции Запада, что привело к проблемам с доступом пользователей на их сайты.
Ответом России стала выдача собственных сертификатов — с марта этим занимается Национальный удостоверяющий центр. Однако есть опасения, что западные браузеры могут перестать «доверять» таким сертификатам.
Такая же ситуация произошла в 2019 году в Казахстане после того, как там стала обязательной установка национальных сертификатов безопасности на устройства. Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных, и через два месяца их внедрение в Казахстане прекратилось.
Чтобы избежать проблем с открытием сайтов в Минцифры рекомендовали россиянам использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, в частности, «Яндекс.Браузер» или «Атом».
При этом опрошенные изданием эксперты отметили, что для зарубежных разработчиков браузеров отказ открывать российские сайты станет «выстрелом в ногу», так как они рискуют потерять 150 млн пользователей.
Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации. При этом расширение Лондоном санкционного списка поставило под удар российские процессоры «Байкал», поскольку они могут остаться без производственной лицензии на архитектуру процессоров британской компании ARM.