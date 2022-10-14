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17 минут назад

Блогер показал на видео прототип отмененного гаджета Apple AirPower

Газета.Ru

На YouTube-канале Unbox Therapy появился видеоролик, в котором демонстрируется прототип отмененного коврика для беспроводной зарядки Apple AirPower. На это обратил внимание портал iXBT.

Блогер показал на видео прототип отмененного гаджета Apple
Фото: Газета.руГазета.ру

Владелец канала продемонстрировал, что у прототипа работает лишь одна катушка из 22. Она действительно начала зарядку смартфона, но оценить ее эффективность не представляется возможным. Кроме того, прикосновение к нижней части устройства сильно ударило блогера током.

Также при использовании AirPower есть ряд ограничений, влияющих на процесс зарядки, например, необходимо использовать только оригинальный кабель Apple. Кроме того, оставлять устройство включенным дольше одной минуты нежелательно, так как оно начинает сильно греться. При этом часы Apple Watch от прототипа не заряжаются — вопреки изначальному заявлению компании.

AirPower был впервые представлен публике на осенней презентации Apple в 2017 году. Предполагалось, что устройство сможет заряжать три гаджета одновременно — iPhone, Apple Watch и AirPods. Впоследствии разработка AirPower была официально отменена из-за невозможности решить некоторые инженерные задачи.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple оштрафовали за отсутствие зарядных устройств в комплекте iPhone.

Наука и техника,Apple,
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