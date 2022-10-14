В Сирии обнаружена древнейшая мозаика с изображением битвы за Трою

В сирийском городе Растан, расположенном в северном районе Хомсе, археологи откопали уникальную половую мозаику площадью 120 квадратных метров. В 2018-м году правительственные войска освободили район от вооружённых группировок, оказывавших им серьёзное сопротивление.

Фото: Inc-News Inc-News

Как полагают учёные, мозаику создали мастера Древнего Рима. Однако показали на ней события, происходившие в Древней Греции. В частности, сцены Троянской войны. На освобождённых из-под земли фрагментах можно рассмотреть столкновения древнегреческих воинов и защитников города-государства. Солдаты изображены с саблями и щитами, на которых написаны их имена. Кроме того, исследователи утверждают, что на мозаике можно идентифицировать амазонок, племя женщин-воительниц, помогавших троянцам. Помимо этого, есть изображение древнеримского бога Нептуна в окружении нимф.

Inc-News

«Мы не можем идентифицировать тип здания, в котором находилась эта мозаика. Была ли это общественная баня или что-то другое, мы не знаем. Раскопки ещё не закончены», - рассказал в интервью AP исполнительный директор сирийского Департамента исследовательских работ, доктор Хуман Саад.

Напомню, война между Грецией и Троей произошла в XII в. до н.э. Долгое время она считалась исключительно мифом, изложенным в поэме Гомера «Илиада». Однако позже учёные получили доказательства существования древнего города и событий, происходивших вокруг него. Найденная мозаика стала ещё одним артефактом в пользу изложенных в эпосе событий.