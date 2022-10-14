В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
9 минут назад

В Сирии обнаружена древнейшая мозаика с изображением битвы за Трою

Inc-News

В сирийском городе Растан, расположенном в северном районе Хомсе, археологи откопали уникальную половую мозаику площадью 120 квадратных метров. В 2018-м году правительственные войска освободили район от вооружённых группировок, оказывавших им серьёзное сопротивление.

В Сирии обнаружена древнейшая мозаика с изображением битвы за Трою
Фото: Inc-NewsInc-News

Как полагают учёные, мозаику создали мастера Древнего Рима. Однако показали на ней события, происходившие в Древней Греции. В частности, сцены Троянской войны. На освобождённых из-под земли фрагментах можно рассмотреть столкновения древнегреческих воинов и защитников города-государства. Солдаты изображены с саблями и щитами, на которых написаны их имена. Кроме того, исследователи утверждают, что на мозаике можно идентифицировать амазонок, племя женщин-воительниц, помогавших троянцам. Помимо этого, есть изображение древнеримского бога Нептуна в окружении нимф.

Inc-News

«Мы не можем идентифицировать тип здания, в котором находилась эта мозаика. Была ли это общественная баня или что-то другое, мы не знаем. Раскопки ещё не закончены», - рассказал в интервью AP исполнительный директор сирийского Департамента исследовательских работ, доктор Хуман Саад.

Напомню, война между Грецией и Троей произошла в XII в. до н.э. Долгое время она считалась исключительно мифом, изложенным в поэме Гомера «Илиада». Однако позже учёные получили доказательства существования древнего города и событий, происходивших вокруг него. Найденная мозаика стала ещё одним артефактом в пользу изложенных в эпосе событий.

Inc-News
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители