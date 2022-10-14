Google начал тесты кабинки для 3D-видеозвонков как в фильмах

Google Project Starline был анонсирован в прошлом году. С того времени о будках для 3D-видеозвонков было не так много информации. Однако недавно компания объявила о начале реальных тестов этой технологии. Google также работает над тем, чтобы сделать Starline "более доступным".

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Starline воплощает 3D-видеочат в жизнь в сидячей кабинке размером примерно 2×2 метра. Цель - создать впечатление, что собеседник находится в комнате вместе с вами, и Google относит это к категории "исследовательских проектов".

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Что касается того, что на самом деле представляет собой Starline, в исследовательской работе Google содержится достаточно подробная информация. На стороне видеостенда расположены 14 камер и 16 ИК-проекторов, которые работают над созданием, захватом и отслеживанием фотореалистичного 3D-аватара пользователя в реальном времени. Четыре микрофона и два динамика не просто воспроизводят речь: пространственный звук и динамическое формирование луча якобы заставляют речь звучать так, как будто она исходит изо рта аватара.

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Передача 3D-аватара по видеочату позволяет Google корректировать положение глаз, что постоянно является проблемой при обычном видеочате. Если обычная “вебка” делает невозможным зрительный контакт при взгляде на дисплей, то 3D-аватар может сгладить несоответствие между центром камеры и центром дисплея, обеспечивая взаимный зрительный контакт. Google обрабатывает все эти данные на мощной рабочей станции с двумя процессорами Xeon и "четырьмя графическими процессорами NVIDIA (два Quadro RTX 6000 и два Titan RTX)".

Дисплей представляет собой 65-дюймовую линзовую автостереоскопическую панель с разрешением 8К, и частотой обновления 60 Гц, которая создает 3D-изображение аватара в натуральную величину.

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Людям, попробовавшим Starline, кажется, она нравится, но, учитывая, что для того, чтобы попробовать ее, нужно получить личное приглашение от Google, это очень небольшая горстка людей.