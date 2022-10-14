Google начал тесты кабинки для 3D-видеозвонков как в фильмах

Google Project Starline был анонсирован в прошлом году. С того времени о будках для 3D-видеозвонков было не так много информации. Однако недавно компания объявила о начале реальных тестов этой технологии. Google также работает над тем, чтобы сделать Starline "более доступным".
Starline воплощает 3D-видеочат в жизнь в сидячей кабинке размером примерно 2×2 метра. Цель - создать впечатление, что собеседник находится в комнате вместе с вами, и Google относит это к категории "исследовательских проектов".
Что касается того, что на самом деле представляет собой Starline, в исследовательской работе Google содержится достаточно подробная информация. На стороне видеостенда расположены 14 камер и 16 ИК-проекторов, которые работают над созданием, захватом и отслеживанием фотореалистичного 3D-аватара пользователя в реальном времени. Четыре микрофона и два динамика не просто воспроизводят речь: пространственный звук и динамическое формирование луча якобы заставляют речь звучать так, как будто она исходит изо рта аватара.
Передача 3D-аватара по видеочату позволяет Google корректировать положение глаз, что постоянно является проблемой при обычном видеочате. Если обычная “вебка” делает невозможным зрительный контакт при взгляде на дисплей, то 3D-аватар может сгладить несоответствие между центром камеры и центром дисплея, обеспечивая взаимный зрительный контакт. Google обрабатывает все эти данные на мощной рабочей станции с двумя процессорами Xeon и "четырьмя графическими процессорами NVIDIA (два Quadro RTX 6000 и два Titan RTX)".
Дисплей представляет собой 65-дюймовую линзовую автостереоскопическую панель с разрешением 8К, и частотой обновления 60 Гц, которая создает 3D-изображение аватара в натуральную величину.
Людям, попробовавшим Starline, кажется, она нравится, но, учитывая, что для того, чтобы попробовать ее, нужно получить личное приглашение от Google, это очень небольшая горстка людей.
"Сегодня прототипы Project Starline можно найти в офисах Google по всей территории США, сотрудники используют эту технологию каждый день для проведения совещаний, принятия сотрудников на работу и налаживания отношений между коллегами", – заявляет Google.