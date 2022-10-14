Ученые впервые классифицировали экосистемы всего мира

Глобальная междисциплинарная команда ученых разработала первую всеобъемлющую классификацию мировых экосистем. Они учли сообщества на суше, в реках, болотах и морях. Новая типология экосистем позволит эффективнее сохранять биоразнообразие, а это имеет большое значение для благополучия человека. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: InScience InScience

Экосистема — дом для растений и животных, которые ее образуют. Каждый член экосистемы важен для ее стабильности, поэтому нарушение привычного порядка вещей часто приводит к деградации. Сегодня все мировые экосистемы испытывают на себе влияние человека, поэтому многие из них рискуют разрушиться. Это повлечет за собой негативные последствия как для природного разнообразия, так и для устойчивого развития и благополучия человека. Ресурсы, которые предоставляют людям экосистемы, например чистые воздух и вода, иногда считаются бесплатными. Однако деградация экосистем вынуждает использовать альтернативные ресурсы, а также заставляет тратиться на оказание помощи в случае стихийных бедствий и восстановление инфраструктуры после них, а также на здравоохранение.

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Типология глобальных экосистем описывает разнообразие тропических лесов, крупных рек, коралловых рифов и других экосистем, которые обычно находятся в центре общественного внимания. Но существует множество других малоизвестных экосистем, например глубоководных океанических впадин, подводных гор, озер под ледяными щитами или микроскопических экосистем внутри горных пород.

Более ста специалистов по всему миру объединились и создали общую платформу, которая идентифицирует, определяет и описывает полный набор экосистем всей планеты. Новая типология имеет иерархическую структуру с шестью уровнями. Верхний уровень делит планету на основные сферы, включая наземные, пресноводные, морские и подземные экосистемы. Второй и третий уровни состоят из 25 биомов и 110 функциональных групп, основанных на экологических процессах и функциях, которые выполняют компоненты сообществ.

Нижние уровни иерархии основаны на более тонких характеристиках экосистем и позволяют интегрировать существующие национальные классификации. Именно национальные классификаторы экосистем наиболее проработаны на сегодняшний день и имеют решающее значение для сохранения биоразнообразия. Основываясь на этих данных, страны строят систему экологического управления и нормативные акты, а также определяют границы охраняемых территорий. Типология впервые объединила эти данные на глобальном уровне и позволила согласовывать эти многочисленные системы, чтобы поддерживать их постоянное использование в каждой стране.