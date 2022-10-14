Американские ученые ускорили интернет-сеть до рекордных 46 терабайт в секунду

Американским ученым удалось ускорить интернет – сеть до 46 терабайт в секунду. Довести скорость передачи данных до рекордных значений удалось ученым из Университета Беркли.

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Сообщается, что сеть ESnet6 была создана еще в 1986 году и предназначается для обмена данными между учеными из разных лабораторий министерства энергетики

За время существования сеть неоднократно модернизировалась. В результате в этом году ученые представили ее новый вариант, состоящий из 24 тысяч километров выделенных волоконно-оптических кабелей, охватывающих всю страну.

разработчики заявили, что она может обеспечивать магистральные линии связи, каждая из которых передает данные со скоростью от 400 гигабайт до 1 терабайт в секунду.