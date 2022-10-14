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15 минут назад

Американские ученые ускорили интернет-сеть до рекордных 46 терабайт в секунду

runews24.ru

Американским ученым удалось ускорить интернет – сеть до 46 терабайт в секунду. Довести скорость передачи данных до рекордных значений удалось ученым из Университета Беркли.

Американские ученые ускорили интернет-сеть до рекордных 46 терабайт в секунду
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сообщается, что сеть ESnet6 была создана еще в 1986 году и предназначается для обмена данными между учеными из разных лабораторий министерства энергетики

За время существования сеть неоднократно модернизировалась. В результате в этом году ученые представили ее новый вариант, состоящий из 24 тысяч километров выделенных волоконно-оптических кабелей, охватывающих всю страну.

разработчики заявили, что она может обеспечивать магистральные линии связи, каждая из которых передает данные со скоростью от 400 гигабайт до 1 терабайт в секунду.

Добавим, ESnet6 не предназначена для пользователей. Ее используют только при проведении научных работ.

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