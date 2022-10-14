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1 час назад

Технология EarCommand позволит отдавать гаджетам команды, проговаривая их про себя

Газета.Ru

Группа ученных Нью-Йоркского университета в Буффало создали технологию EarCommand, позволяющую отдавать гаджетам беззвучные команды, проговаривая их про себя. Об этом сообщает портал New Atlas.

Технология EarCommand позволит отдавать гаджетам беззвучные команды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Технология базируется на том факте, что даже при проговаривании слов про себя у человека задействуются мышцы головы и немного смещаются кости, что приводит к разным вариациям деформации ушного канала. Специальный беспроводной наушник EarCommand отправляет в ухо специальный сигнал, который отражается от стенок канала и «возвращает» в наушник информацию о том, как именно он был деформирован, чтобы определить, какое конкретно слово произнес пользователь.

В качестве эксперимента исследователи проговорили 32 команды длиной в одно слово — доля ошибок в распознавании составила лишь 10,2%. Ученые верят, что эта технология является более совершенной версией современных голосовых команд, так как последним может помешать высокий уровень шума на улице. Кроме того, отсутствие необходимости проговаривать информацию вслух снижает риски утечки конфиденциальной информации.

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