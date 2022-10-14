Технология EarCommand позволит отдавать гаджетам беззвучные команды

Технология базируется на том факте, что даже при проговаривании слов про себя у человека задействуются мышцы головы и немного смещаются кости, что приводит к разным вариациям деформации ушного канала. Специальный беспроводной наушник EarCommand отправляет в ухо специальный сигнал, который отражается от стенок канала и «возвращает» в наушник информацию о том, как именно он был деформирован, чтобы определить, какое конкретно слово произнес пользователь.