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1 час назад

Американские солдаты пожаловались на тошноту от очков Microsoft HoloLens

Газета.Ruиещё 1

После испытаний тактической гарнитуры смешанной реальности IVAS, созданной на основе устройства Microsoft HoloLens, американские военные пожаловались на тошноту, головную боль и переутомление органов зрения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

Американские солдаты пожаловались на тошноту от очков Microsoft HoloLens
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Технология IVAS тестируется для применения в сухопутных войсках США. Солдат сможет получать информацию от командира в режиме реального времени — она будет выводиться на дисплей прямо перед глазами. Кроме того, технология предусматривает встроенный режим ночного видения.

Однако на текущем этапе свыше 80% военнослужащих заявили о дискомфорте от использования гарнитуры Microsoft HoloLens спустя менее трех часов использования. Один из солдат, принимавших участие в испытаниях, заявил о том, что «эти устройства бы нас убили», имея в виду использование гарнитуры в реальных боевых условиях. Командиры тоже согласны с тем, что устройство пока «не повышает способности солдат выполнять задания», а значит должно быть доработано.

Наука и техника,Microsoft,Пентагон,
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