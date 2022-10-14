Палеонтологи нашли новый род древних морских хищников

Палеонтологи обнаружили окаменелость древнего краба в китайском городе Ченгцзян. Работа ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук опубликована в журнале Journal of the Geological Society.

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Окаменелость раскрывает подробности строения группы кембрийских морских членистоногих радиодонтов, живших 500 млн лет назад. Ученые нашли ископаемые образцы молодой особи радиодонта размером 15 см в длину и 5 см в ширину. Первоначально исследователи идентифицировали странное животное как ранее известный вид радиодонта. Однако самая передняя пара конечностей ископаемого отличала его от всех других радиодонтов, что привело к переоценке окаменелостей.

По словам ученых, они обнаружили не просто новый род Innovatiocaris maotianshanensis. Во время своей жизни этот вид был одним из самых страшных хищников океана.

«Их появление около 520 млн лет назад в раннем кембрии указывает на формирование сложных пищевых сетей и морских экосистем. Помимо их экологической важности, Radiodonta имеют очень причудливую морфологию, например, обращенные назад рты, которая озадачивает ученых более века с момента их первых открытий окаменелостей в 1880-х годах», — отметили ученые.