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1 час назад

Продажи новых iPhone в России упали в четыре раза по сравнению с прошлым годом

Газета.Ruиещё 2

Продажи новой модели смартфонов Apple iPhone 14 упали в четыре раза по сравнению с продажами iPhone 13 в прошлом году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование OneFactor.

Продажи новых iPhone в России упали в четыре раза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным OneFactor, если в прошлом году за первые четыре недели после старта продаж количество моделей iPhone 13 в российских мобильных сетях составило свыше 220 тыс., то в 2022 году iPhone 14 приобрели только 53 тыс. россиян. По словам опрошенных изданием экспертов, среди причин снижения спроса на новые модели — ограниченная доступность iPhone 14, отсутствие рекламных кампаний в России, снижение доходов населения, а также «психологический шок» из-за начала частичной мобилизации.

Самой популярной моделью новой линейки среди россиян стала iPhone 14 Pro. Больше всего новых iPhone купили жители Москвы и Подмосковья, утверждают исследователи.

Линейка iPhone 14 была представлена Apple на ежегодной осенней презентации 7 сентября. В нее вошли четыре устройства — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. В России новые смартфоны Apple можно приобрести в том числе у официальных ритейлеров, работающих по схеме параллельного импорта.

Наука и техника,Apple,
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