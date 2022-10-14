Актуальную версию iOS 16 обвинили в некачественном шифровании VPN-трафика

Последняя версия операционной системы Apple iOS 16 оказалась недостаточно надежно защищена, сообщает портал MacRumors. В частности, при использовании VPN на устройстве система шифрует не весь проходящий через туннель трафик, что создает большой риск утечки конфиденциальной информации.

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Проблему выявили эксперты в сфере информационной безопасности Томми Миск и Талал Хадж. При активации VPN система должна блокировать все подключения, а после перезапускать их в зашифрованном виде. Как оказалось, iOS 16 не шифрует часть подключений — это касается стандартных приложений системы «Карты», «Здоровье» и «Кошелек» (Wallet).

При этом не спасает даже «Режим блокировки» (Lockdown Mode) — специальный режим защиты от кибератак и шпионского ПО, появившийся в iOS 16. Он выполняет свою функцию, но на шифрование трафика никак не влияет.