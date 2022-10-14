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18 минут назад

Блогер потратил $623 тысячи на NFT, который теперь ничего не стоит

Сравни.ру

Звезда американского YouTube Логан Пол в 2021 году инвестировал $2,6 миллиона в более чем 4,5 тысячи NFT. Некоторые из них потеряли в цене 99%.

Блогер потратил $623 тысячи на NFT, который теперь ничего не стоит
Фото: СоцсетиСоцсети

Стоимость самого дорогого NFT из портфеля блогера Логана Пола — Bumblebee из коллекции Azuki — обвалилась с $623 тысяч на момент покупки до $10, пишет SportsKeeda.

Другой неудачной инвестицией стали токены Genesis Rocks №65 и №68 на общую сумму $155 тысяч — первые из них теперь оцениваются в $25.

За последний год Пол потратил на невзаимозаменяемые токены $2,6 миллиона. Из-за нестабильного состояния крипторынка интерес к NFT резко сократился, многие цифровые активы потеряли более от первоначальной цены, отмечает издание.

Наука и техника,Пол Логан,
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