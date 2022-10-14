Блогер потратил $623 тысячи на NFT, который теперь ничего не стоит

Звезда американского YouTube Логан Пол в 2021 году инвестировал $2,6 миллиона в более чем 4,5 тысячи NFT. Некоторые из них потеряли в цене 99%.

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Стоимость самого дорогого NFT из портфеля блогера Логана Пола — Bumblebee из коллекции Azuki — обвалилась с $623 тысяч на момент покупки до $10, пишет SportsKeeda.

Другой неудачной инвестицией стали токены Genesis Rocks №65 и №68 на общую сумму $155 тысяч — первые из них теперь оцениваются в $25.