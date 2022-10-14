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45 минут назад

Смесь macOS и iPhone 14 Pro: Microsoft готовит кардинальное изменение внешнего вида Windows 11

Ferra.ru

Долгое время считалось, что панель задач, разбитая на две сущности — док и строку меню — это особенность Unix-подобных систем (macOS, Linux). Но, судя по всему, совсем скоро это будет не так.

Microsoft кардинально изменит внешний вид Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, в рамках прошедшей конференции Ignite 2022 разработчики из Microsoft показали прототип обновлённого дизайна Windows 11. И судя по нему, в ближайшем будущем и операционная система редмондской компании в этом плане станет похожей на macOS:

Ferra.ru

При этом наши коллега из Windows Central Зак Боуден подтвердил, что ранее он уже видел данный дизайн. Для большей наглядности, он даже воспроизвёл его в графическом редакторе:

Ferra.ru

Из изображения следует, что в Windows 11 также появится подобие дока, а также системное меню на верхней части экрана. При этом, судя всё по той же картинке, Microsoft также создаст аналог Dynamic Island, а именно интерактивные виджеты сверху по центру.

На данный момент нет информации, как скоро подобное преображение настигнет Windows 11. Как вариант, случится это с релизом следующего крупного обновления системы в 2023 году.

Наука и техника,Microsoft,
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