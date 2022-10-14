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9 минут назад

Сейсмологи обнаружили, что мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения

Газета.Ru

Останки древних животных на дне океана влияют на землетрясения, выяснили сейсмологи из Университета королевы Виктории в Новой Зеландии. Работа опубликована в журнале Lithos.

Сейсмологи рассказали, кто провоцирует землетрясения
Фото: NASA NASA

Исследователи изучали желоб Хикуранги, крупнейшую линию разлома в Новой Зеландии. Здесь проходит граница Тихоокеанской и Австралийской платформ, в результате столкновения часть первой уже погрузилась под вторую. В этом регионе часто фиксируют землетрясения силой 8 баллов и выше.

Ученые обнаружили, что отложения кальцита, оставленные после смерти массы одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать движения и трения между Тихоокеанской плитой и Австралийской плитой.

Обычно, когда кальцит растворяется в достаточно больших количествах, он может выступать в качестве «смазки». На океаническом дне он способен помочь двум плитам скользить друг по другу без толчков. Однако для этого нужны определенные условия: низкая температура и высокое давление.

На дне океана, из-за близости к мантии Земли, температура гораздо выше необходимой (повышается примерно на 10º C с каждым километром), и кальцит не растворяется. Из-за этого линия разлома может заблокироваться и накапливать энергию, которая в конечном итоге может высвободиться в виде более мощных толчков.

Исследователи считают, что существует 26%-ная вероятность сильного землетрясения в течение следующих 50 лет вдоль этого разлома, которое может вызвать большое цунами. В будущем ученые продолжат изучать новозеландский желоб.

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