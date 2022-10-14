Бразилия оштрафовала Apple на $19 млн

Суд бразильского штата Сан-Паулу оштрафовал Apple на $19 млн за продажу смартфонов iPhone без зарядных устройств. Об этом сообщает Reuters. Также суд постановил, что компания обязана комплектовать все новые смартфоны, продаваемые на территории страны, адаптерами питания и шнурами для подзарядки.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Истцом по этому делу выступила ассоциация по защите прав потребителей и налогоплательщиков, которая посчитала отказ Apple от «зарядок» в комплекте некорректной практикой. Руководство Apple со своей стороны утверждает, что такой шаг помогает снизить углеродные выбросы и является частью «зеленой» инициативы. Компания намерена обжаловать решение суда.