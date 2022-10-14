В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Бразилия оштрафовала Apple на $19 млн, приказав поставлять iPhone вместе с "зарядками"

Газета.Ruиещё 2

Суд бразильского штата Сан-Паулу оштрафовал Apple на $19 млн за продажу смартфонов iPhone без зарядных устройств. Об этом сообщает Reuters. Также суд постановил, что компания обязана комплектовать все новые смартфоны, продаваемые на территории страны, адаптерами питания и шнурами для подзарядки.

Бразилия оштрафовала Apple на $19 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Истцом по этому делу выступила ассоциация по защите прав потребителей и налогоплательщиков, которая посчитала отказ Apple от «зарядок» в комплекте некорректной практикой. Руководство Apple со своей стороны утверждает, что такой шаг помогает снизить углеродные выбросы и является частью «зеленой» инициативы. Компания намерена обжаловать решение суда.

Apple отказалась от комплектации новых iPhone зарядными устройствами в 2020 году, объяснив это «заботой об окружающей среде». По мнению компании, большинство пользователей при покупке нового устройства уже имеют адаптер питания, а потому не нуждаются в дополнительном.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители