Илон Маск находится под следствием федеральных властей

Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск находится под следствием в связи со сделкой по приобретению Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Илон Маск находится под федеральным следствием, связанным с его сделкой на сумму 44 миллиарда долларов по приобретению социальной сети Twitter, говорится в судебном документе, опубликованном в четверг», - пишет Reuters.

Отмечается также, что, по заявлению Twitter, адвокаты Маска должны были связаться с федеральными властями несколько месяцев назад и предоставить компании данные переписки, однако они этого не сделали. Поэтому компании пришлось попросить судью штата Делавэр заставить их предоставить документы.