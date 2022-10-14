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35 минут назад

Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей

ТК «Звезда»иещё 1

Миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск находится под следствием в связи со сделкой по приобретению Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.

Илон Маск находится под следствием федеральных властей
Фото: www.imago-images.de Globallookpresswww.imago-images.de Globallookpress

«Илон Маск находится под федеральным следствием, связанным с его сделкой на сумму 44 миллиарда долларов по приобретению социальной сети Twitter, говорится в судебном документе, опубликованном в четверг», - пишет Reuters.

Отмечается также, что, по заявлению Twitter, адвокаты Маска должны были связаться с федеральными властями несколько месяцев назад и предоставить компании данные переписки, однако они этого не сделали. Поэтому компании пришлось попросить судью штата Делавэр заставить их предоставить документы.

Ранее сообщалось, что приобретение Маском Twitter находится под угрозой. Это связано с тем, что руководство компании скрывает часть информации, важной для совершения сделки.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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