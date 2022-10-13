Роскомнадзор опроверг снятие ограничений с Instagram*

Доступ к социальной сети Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) по-прежнему ограничен.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Там отметили, что блокировку соцсети подтвердили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования. В связи с этим в Роскомнадзоре напомнили, что за нарушение ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее в интернете появилась информация, что пользователи некоторых мобильных операторов смогли зайти и пользоваться соцсетью без VPN.
* социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой