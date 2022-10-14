В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
5 минут назад

Microsoft закрывает старейший бренд Office

Чемпионат.comиещё 4

Microsoft объявила о ребрендинге, в результате которого компания откажется от своего бренда Office, который существует уже почти 32 года. Это произойдёт в ноябре этого года — корпорация поменяет логотип сайта office.com и обновит все приложения офисного пакета для Windows и мобильных устройств. Теперь он будет называться Microsoft 365.

Microsoft закрывает старейший бренд Office
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Microsoft 365 получит ряд новых функций и обновлённый дизайн. При этом программы Word, Excel, Outlook и PowerPoint компания переименовывать не будет. Несмотря на отказ от бренда Office, корпорация продолжит продавать его частным лицам в 2023 году. Дальнейшая судьба «Офиса» неизвестна.

Microsoft запустила Office 19 ноября 1990 года. В первую версию пакета входили всем известные Word, Excel и PowerPoint.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители