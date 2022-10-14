Microsoft закрывает старейший бренд Office

Microsoft объявила о ребрендинге, в результате которого компания откажется от своего бренда Office, который существует уже почти 32 года. Это произойдёт в ноябре этого года — корпорация поменяет логотип сайта office.com и обновит все приложения офисного пакета для Windows и мобильных устройств. Теперь он будет называться Microsoft 365.