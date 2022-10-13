Россиянам рассказали, как продлить срок службы смартфонов

Регулярная чистка от пыли и отсутствие контактов с влагой могут продлить срок службы смартфона. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда», ссылаясь на рекомендации экспертов Роскачества.
Специалисты отметили, что обилие пыли и грязи в отверстиях для микрофона, динамика, наушников и зарядного устройства со временем могут привести к его перегреву. Для предотвращения такого сценария в Роскачестве рекомендовали регулярно чистить устройства при помощи воздуходувок и специальных пылесосов.
Вместе с тем там отметили, что электронику нужно держать подальше от влаги, если в ней не предусмотрена соответствующая защита. В противном случае эксперты рекомендуют обзавестись водонепроницаемым чехлом.
Продлить срок службы аккумулятора, по словам специалистов Роскачества, может правильная эксплуатация батарей и зарядных устройств. Например, рекомендуется не разряжать аккумуляторы до 100%, но и не допускать их полной разрядки. Вместе с тем нужно использовать комплектные зарядные устройства и стараться не пользоваться смартфонами во время их подключения к сети.