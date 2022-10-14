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1 час назад

Ученые создали "умный пластик"

Ferra.ruиещё 1

Исследователи из Техасского университета в Остине задались целью создать твердый и жесткий в одних местах и мягкий и растяжимый в других пластик. Они смогли создать новый материал, который в 10 раз прочнее натурального каучука и может привести к созданию более гибкой электроники и робототехники.

Ученые создали "умный пластик"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Возможность контролировать кристаллизацию и, следовательно, физические свойства материала с помощью света потенциально может быть использована для создания носимой электроники или исполнительных механизмов в мягкой робототехнике", - сказал Захария Пейдж, доцент химии и автор-корреспондент статьи

Пейдж и его команда смогли контролировать и изменять структуру материала, похожего на пластик, используя свет, чтобы изменить степень упругости или растяжимости материала.

Химики начали с мономера - небольшой молекулы, которая связывается с другими подобными ей, образуя строительные блоки для более крупных структур, которые были похожи на полимер, содержащийся в наиболее часто используемом пластике. После тестирования десятка катализаторов они нашли один, который при добавлении к мономеру и облучении видимым светом приводил к образованию полукристаллического полимера, похожего на тот, который содержится в существующем синтетическом каучуке. На участках, которых касался свет, образовывался более твердый и жесткий материал, в то время как неосвещенные участки сохраняли свои мягкие, растяжимые свойства.

Поскольку вещество состоит из одного материала с разными свойствами, оно было прочнее и могло растягиваться на большее расстояние, чем большинство смешанных материалов.

Реакция происходит при комнатной температуре, мономер и катализатор являются коммерчески доступными, а в качестве источника света исследователи использовали недорогие синие светодиоды. Реакция также занимает менее часа.

В дальнейшем исследователи будут стремиться создать больше объектов с использованием этого материала, чтобы продолжить проверку его пригодности.

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