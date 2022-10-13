В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
37 минут назад

Сервисы Apple станут доступны на Xbox и Windows

Елена Прошина

Компания Microsoft сообщила, что Apple TV, Apple Music и iCloud будут доступны на Xbox и Windows 11. Об этом компания заявила в своём официальном блоге.

Сервисы Apple станут доступны на Xbox и Windows
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы рады объявить, что теперь вы сможете получить доступ к своим фотографиям и видео с iPhone, а также к любимым развлечениям Apple на консолях Xbox и устройствах Windows еще проще, чем когда-либо», – сообщает Microsoft.

Уже в ноябре пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через в Windows 11. При этом Apple Music и Apple TV будут доступны через Windows только в следующем году. Отмечается, что Apple TV уже работает на консолях Xbox, а теперь на них появится и Apple Music.

«Подобные интеграции – только один из способов сделать Windows доступной для большего числа людей, предлагая вам ваши любимые возможности на каждом используемом вами устройстве», – рассказали в компании.

Ранее компания Microsoft представила свой новый флагманский ноутбук.

Наука и техника,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители