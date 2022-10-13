Сервисы Apple станут доступны на Xbox и Windows

Компания Microsoft сообщила, что Apple TV, Apple Music и iCloud будут доступны на Xbox и Windows 11. Об этом компания заявила в своём официальном блоге.

«Мы рады объявить, что теперь вы сможете получить доступ к своим фотографиям и видео с iPhone, а также к любимым развлечениям Apple на консолях Xbox и устройствах Windows еще проще, чем когда-либо», – сообщает Microsoft.

Уже в ноябре пользователи получат доступ к фото и видео из iCloud через в Windows 11. При этом Apple Music и Apple TV будут доступны через Windows только в следующем году. Отмечается, что Apple TV уже работает на консолях Xbox, а теперь на них появится и Apple Music.