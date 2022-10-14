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1 час назад

Honor представила игровой смартфон на процессоре флагманов прошлого года дешевле 18 тысяч рублей

Ferra.ruиещё 1

Состоялся анонс долгожданной новинки Honor — компания представила мощнейший игровой смартфон X40 GT 5G.

Honor представила недорогой игровой смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пожалуй, устройство является самым мощным на рынке за свою стоимость. В его основу лёг флагманский процессор 2021 года — Snapdragon 888 от Qualcomm. Его дополняют 6,81-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

При этом на выбор покупателей есть две модификации телефона — 8/128 Гб и 12/256 ГБ. Просят за них 1999 и 2299 юаней (17 800 и 20 471 рублей) соответственно!

Из прочего стоит отметить основную камеру на 50, 2 и 2 Мп, а также селфи-модуль на 16 Мп. Работает новинка под управлением Android 12. В Honor X40 GT 5G установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт.

Наука и техника,Qualcomm,
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