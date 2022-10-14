Honor представила недорогой игровой смартфон

Состоялся анонс долгожданной новинки Honor — компания представила мощнейший игровой смартфон X40 GT 5G.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пожалуй, устройство является самым мощным на рынке за свою стоимость. В его основу лёг флагманский процессор 2021 года — Snapdragon 888 от Qualcomm. Его дополняют 6,81-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

При этом на выбор покупателей есть две модификации телефона — 8/128 Гб и 12/256 ГБ. Просят за них 1999 и 2299 юаней (17 800 и 20 471 рублей) соответственно!