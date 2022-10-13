Специалисты рассказали, чего не хватает Google Pixel Watch

В западных СМИ появились первые обзоры «умных» часов Pixel Watch. Журналисты называют новинку Google «хорошей попыткой для первого раза», но при этом критикуют ее за низкий показатель автономности, царапающийся экран и низкую скорость зарядки.

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Например, обозреватель издания The Verge Виктория Сонг в целом осталась довольна Pixel Watch, похвалив их за минималистичный дизайн и хорошую оптимизацию Wear OS. При этом журналистка пожаловалась на быструю разрядку аккумулятора.

«Для начала я пробежала 55 минут с включенным GPS, а также выключенными плеером и экраном. За это время часы разрядились на колоссальные 25%. Затем я позанималась еще 30 минут с GPS и уже включенной музыкой – батарея потеряла уже 30%. В обоих случаях этот результат является не очень хорошим», – написала она.

Вместе с тем Сонг не понравилось то, что часы не могут автоматически определять начало тренировок – каждый раз соответствующую функцию приходится запускать вручную. Кроме того, журналистка отметила, что у ее коллеги за время недельного теста на «куполообразном» экране появилась глубокая царапина без видимых на то причин.

Аналогичные недостатки в своем обзоре отметил редактор Wired Джулиан Чоккатту. По его словам, Pixel Watch – это часы, которые необходимо заряжать каждый день. Также Чоккатту остался разочарован и скоростью зарядки устройства.

«Медленная зарядка раздражает. Чтобы достичь 80%, требуется около часа, а для достижения 100% – целых 80 минут. Это ненамного медленнее, чем Apple предлагает для Series 8, но разница во времени достаточна, чтобы быть заметной», – написал он.