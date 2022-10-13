В Институте рака разработали врачебный Tinder

Компьютерная платформа MatchMiner, разработанная в Институте рака Дана-Фарбер, помогает врачам и клиническим исследователям находить потенциальные соответствия между пациентами и испытаниями целевой терапии на основе генетических изменений в опухолях пациентов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

"MatchMiner может использоваться онкологом или другим врачом для поиска вариантов испытаний для конкретного пациента", - отмечает один из авторов работы. "Или он может быть использован группой исследователей для выявления потенциальных участников испытаний путем настройки геномного фильтра, который отбирает кандидатов по определенным геномным критериям".

В отличие от большинства других платформ подбора, которые предназначены для использования в одном онкологическом центре, MatchMiner имеет открытый исходный код и может быть адаптирован другими учреждениями. По мере открытия новых исследований в Дана-Фарбер куратор рассматривает их на предмет включения в MatchMiner, обеспечивая актуальность платформы. По состоянию на март 2021 года в MatchMiner интегрировано 354 испытания точной медицины.

В новой работе исследователи проанализировали данные о регистрации на участие в испытаниях точной медицины в клинике Дана-Фарбер, чтобы определить, ускоряет ли MatchMiner процесс поиска подходящего испытания для пациентов, чьи опухоли были геномно профилированы. Исследователи обнаружили 166 случаев, когда платформа выявляла потенциальное соответствие между пациентом и испытанием, а команда испытания или онколог пациента рассматривали это соответствие, что приводило к согласию пациента на участие в испытании.